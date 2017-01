Kolejny kraj w UE wprowadza "podatek od cukru"

Hiszpanów czekają w 2017 r. liczne podwyżki. Na Półwyspie Iberyjskim wzrosną ceny m.in. alkoholu, papierosów, gazu, usług telefonicznych oraz słodzonych napojów. Ta ostatnia podwyżka to efekt wprowadzenia tzw. "podatku od cukru".

Nowa danina ma spełnić zdaniem prawodawcy podwójną rolę: po pierwsze zwiększyć wpływy do budżetu, po drugie wpisać się w program walki z otyłością wśród Hiszpanów. Co ciekawe Hiszpania nie jest pionierem w opodatkowaniu słodzonych napojów. Wcześniej w UE zrobiły to takie kraje jak Belgia, Francja i Węgry, a poza UE m. in. Meksyk.