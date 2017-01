Papież modlił się za ofiary zamachu w Turcji

- W minionych dniach skierowaliśmy nasze adorujące spojrzenie na Syna Bożego, urodzonego w Betlejem; dzisiaj w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

kierujemy oczy ku Matce, pojmując obydwa spojrzenia w ich ścisłym powiązaniu - powiedział papież Franciszek podczas rozważania przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.



Ojciec Święty podkreślił, że Jezus został "zrodzony z niewiasty" dla misji zbawienia, a Jego matka nie jest wykluczona z tej misji, jest wręcz z nią ściśle związana.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

"Maryja jest tego świadoma, ale nie zamyka się, aby rozważać jedynie swoją macierzyńską relację z Jezusem, ale pozostaje otwarta i troskliwa wobec wszystkich wydarzeń jakie zachodzą wokół Niego:zachowuje i rozważa, bada i pogłębia, jak to nam przypomina dzisiejsza Ewangelia."



Franciszek zauważył, że Ewangelista Łukasz opowiada nam o wizycie pasterzy w grocie posługując się frapującym ciągiem czasowników wyrażających ruch: pospiesznie udali się, znaleźli Dziecię z Maryją i Józefem, ujrzeli je, opowiedzieli o tym, co im o Nim zostało objawione, i wreszcie uwielbiają Boga.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

"Maryja uważnie śledzi to przejście pasterzy, bo dostrzega już w nim gest zbawienia, które wypłynie z dzieła Jezusa, i dostosowuje się, gotowa wypełnić każde żądanie Pana. Bóg chce, aby Maryja była nie tylko matką Jego Jednorodzonego Syna, ale także aby współpracowała z Synem."



Po modlitwie Ojciec Święty życzył wszystkim dobrego nowego roku, a będzie on dobry jeśli każdy będzie starał się czynić dobro dzień po dniu. Zapewnił również o swojej modlitwie za ofiary zamachu w Stambule i cały naród turecki.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

"Niestety przemoc uderzyła znowu tej nocy, gdy składamy sobie życzenia i żywimy nadzieję. Ubolewając wyrażam moją solidarność z narodem tureckim. Modlę się za liczne ofiary i za rannych oraz za cały naród pogrążony w żałobie."

Do zamachu w klubie nad Bosforem doszło podczas zabawy sylwestrowej. Ok. godz. 1.30 napastnik w stroju św. Mikołaja wszedł do klubu i zaczął strzelać z kałasznikowa. Według najnowszych danych co najmniej 39 osób zostało zabitych, w tym 16 cudzoziemców a 69 osób jest rannych, cztery są w stanie krytycznym.

Pełna treść papieskiego rozważania na następnej stronie.