Przed nami kilka dużych imprez sportowych w Polsce

Rok 2017 w sporcie to rok mistrzostw świata: w narciarstwie klasycznym, lekkoatletyce czy piłce ręcznej. Do Polski przyjadą najlepsze europejskie reprezentacje siatkarzy, piłkarskie młodzieżówki, ale największą imprezą będzie World Games.

Gospodarzem 10. edycji The World Games, czyli Światowych Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, będzie Wrocław. Do stolicy Dolnego Śląska z około 100 krajów świata przyjedzie ponad 4000 sportowców, którzy przez 10 dni będą rywalizować w 31 dyscyplinach. W sumie rozdanych zostanie ponad 200 kompletów medali. Impreza odbywać się będzie na 24 arenach, w tym także poza Wrocławiem, m.in. w Jelczu-Laskowicach (wioślarstwo halowe), Szymanowie (sporty lotnicze: pilotowania czaszami, akrobacje szybowcowe, motoparalotnie), Świdnicy (hokej na rolkach, jazda figurowa na wrotkach) i Trzebnicy (bieg na orientację). Do Polski zjadą również najlepsi zawodnicy w m.in. we wspinaczce sportowej, squashu, przeciąganiu liny czy w tańcu sportowym.

Wrocław jako gospodarz imprezy mógł włączyć do programu igrzysk cztery dyscypliny na zaproszenie. Wybór padł na futbol amerykański, kickboxing, wioślarstwo halowe oraz żużel, który zapowiada się niezwykle ciekawie, bo na wyremontowanym z okazji igrzysk Stadionie Olimpijskim mają się pojawić czołowi jeźdźcy świata.

Uroczyste otwarcie The World Games odbędzie się 20 lipca. Organizatorzy przewidują, że transmisje telewizyjne będą śledzili kibice w ponad stu krajach.

Z imprez rozgrywanych w kraju być może jeszcze większym zainteresowaniem polskich kibiców cieszyć się będą mistrzostwa Europy siatkarzy. Od 25 sierpnia do 3 września wystąpi w nich 16 zespołów, z biało-czerwonymi na czele. Polacy rozpoczną - wzorem mundialu 2014 - od spotkania na Stadionie Narodowym, a później przeniosą się do Gdańska. Runda grupowa toczyć się będzie też w Szczecinie, Katowicach i Krakowie, gdzie rozegrana zostanie faza finałowa.

Wcześniej (16-18 czerwca) polscy kibice będą mogli wspierać zespół trenera Ferdinando De Giorgiego w jednym z turniejów fazy interkontynentalnej Ligi Światowej. Turniej finałowy zaplanowano na 28 czerwca - 2 lipca. Z kolei w sierpniu (11-13) Polacy sprawdzą formę w tradycyjnym Memoriale Wagnera, który ponownie odbędzie się w Krakowie.

Polskie siatkarki grające we wrześniowych ME czeka natomiast daleka podróż do Azerbejdżanu, który zorganizuje ten turniej wspólnie z Gruzją.

Od 16 do 30 czerwca w Polsce odbędzie się duża i prestiżowa impreza piłkarska - mistrzostwa kontynentu drużyn do lat 21, po raz pierwszy z udziałem 12 zespołów. Biało-czerwoni grać będą w grupie dwukrotnie w Lublinie i raz w Kielcach. Pozostałe miasta-gospodarze to Gdynia, Bydgoszcz, Tychy i Kraków, gdzie na obiekcie Cracovii rozegrany zostanie finał.

Z istotnych wydarzeń piłkarskich trzeba zwrócić uwagę na lutowe mecze Legii Warszawa z Ajaksem Amsterdam w Lidze Europejskiej, Puchar Konfederacji FIFA - na przełomie czerwca i lipca w Rosji, będący próbą generalną przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata, których grupy zostaną rozlosowane 1 grudnia w Moskwie. Czy z udziałem drużyny trenera Adama Nawałki? Zdecydują wiosenne (pierwszy 26 marca z Czarnogórą) i jesienne (ostatni 8 października rewanż z ekipą z Bałkanów) spotkania kwalifikacyjne.

Polska w 2017 roku gościć też będzie mistrzostwa Europy w judo (Warszawa, 20-23 kwietnia) oraz jeździecki czempionat WKKW (Strzegom, 17-20 sierpnia).

Styczeń jest tradycyjnie zarezerwowany na wielką imprezę piłkarzy ręcznych - tym razem będą to mistrzostwa świata we Francji, z udziałem odmłodzonej reprezentacji Polski. Szczypiornistki mundial czeka w grudniu w Niemczech, ale biało-czerwone muszą najpierw zwyciężyć w eliminacyjnym barażu z faworyzowaną ekipą rosyjską. Z kolei w Kolonii 3-4 czerwca przeprowadzony zostanie Final Four Ligi Mistrzów mężczyzn. W 2016 roku w tych rozgrywkach triumfowało Vive Tauron Kielce.

Polskich kibiców gier zespołowych emocje czekają jeszcze w dniach 31 sierpnia - 17 września, kiedy biało-czerwoni uczestniczyć będą w mistrzostwach Europy koszykarzy.

Lekkoatleci i fani "królowej sportu" na czerwono muszą zaznaczyć w kalendarzu przede wszystkim datę 5-13 sierpnia, kiedy w Londynie odbędą się mistrzostwa świata. Halowy czempionat Starego Kontynentu w terminie 3-5 marca gościć będzie Belgrad.

Sporo emocji towarzyszyć będzie występom na korcie Agnieszki Radwańskiej. Pierwszym kulminacyjnym punktem sezonu najlepszej polskiej tenisistki będzie występ w Australian Open (16-29 stycznia) w Melbourne. Pozostałe lewy Wielkiego Szlema to turnieje na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu (22 maja - 11 czerwca), londyńskiej trawie w Wimbledonie (3-16 lipca) i US Open w Nowym Jorku (28 sierpnia - 10 września).

Najważniejszą imprezą sezonu dla pływaków będą mistrzostwa świata w Budapeszcie (23-30 lipca). W mistrzostwach Europy na krótkim basenie rywalizacja odbędzie się w połowie grudnia w Kopenhadze.

Także sztangistów czekają dwa ważne sprawdziany. W kwietniu w Splicie w Chorwacji walczyć będą o medale mistrzostw Starego Kontynentu, a na przełomie listopada i grudnia w amerykańskim Austin odbędą się mistrzostwa świata.

Najlepszych hokeistów czeka rywalizacja w mistrzostwach świata, które w Kolonii i Paryżu rozegrane zostaną od 5 do 21 maja. Dla polskiej reprezentacji najważniejszy będzie jednak turniej dywizji 1A, który zaplanowano na 22-28 kwietnia w Kijowie.

Miejscem rywalizacji kolarzy o prymat w świecie będzie w tym roku norweskie Bergen (17-24 września). Wielu zawodników ze światowej czołówki formę przed MŚ, szlifować będzie m.in. podczas Tour de Pologne (29 lipca - 4 sierpnia). Termin wyścigu dookoła Polski tym razem nie będzie się pokrywać z Tour de France (1-23 lipca). Gospodarzem MŚ na torze w dn. 12-16 kwietnia będzie Hongkong.

Aż trzykrotnie zawitają do Polski uczestnicy żużlowej Grand Prix. Eliminacje mistrzostw świata odbędą się 13 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, 26 sierpnia w Gorzowie Wlkp. oraz 7 października w Toruniu. Inny prestiżowy turniej to finał rywalizacji o Drużynowy Puchar Świata, który wyznaczono na 8 lipca w Lesznie, gdzie dwa dni wcześniej odbędzie się też baraż.

Kibice motosportu ostrzą sobie apetyty na zaliczany do klasyfikacji mistrzostw świata Rajd Polski, który na trasach w rejonie Mikołajek przeprowadzony zostanie w dniach 30 czerwca - 2 lipca. Z kolei już drugiego dnia roku na trasy i bezdroża w Paragwaju, Boliwii i Argentynie wyruszą uczestnicy Rajdu Dakar, a wśród nich dziewięciu Polaków.

Początek roku to także tradycyjne imprezy narciarskie - Turniej Czterech Skoczni i Tour de Ski, tym razem bez Justyny Kowalczyk.

Fani Kamila Stocha, Macieja Kota i ich kolegów dwukrotnie będą mieli okazję podziwiać swoich idoli w zawodach Pucharu Świata w kraju - najpierw (14-15 stycznia) na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle Malince, a w następny weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Kulminacją sezonu dla przedstawicieli narciarstwa klasycznego będą jednak mistrzostwa świata, które w fińskim Lahti rozegrane zostaną od 22 lutego do 5 marca.

Panczeniści najlepszą formę muszą szykować na 9-12 lutego, kiedy na szykowanym na przyszłoroczne igrzyska torze w południowokoreańskim Gangneung odbędą się mistrzostwa świata na dystansach. Z kolei MŚ w biathlonie zaplanowano na 6-19 lutego, a zorganizuje je austriackie Hochfilzen.

Tenisiści stołowi w MŚ walczyć będą w na przełomie maja i czerwca w Duesseldorfie, szermierze - w połowie lipca w Lipsku, zapaśnicy - w sierpniu w Paryżu, judocy - na przełomie sierpnia i września w Budapeszcie, a wioślarze pod koniec września w Sarasocie w USA.