Nie wiecie, gdzie witać Nowy Rok? Może w plenerze...

Cleo, Lady Pank, orkiestra Alla Vienna, L.U.C., Wilki, Boney M, The Dumplings, Kayah - m.in. ci artyści zagrają dla uczestników miejskich Sylwestrów. Noworoczne imprezy odbywać się będą m.in. w Warszawie, Zakopanem, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie.

Stołeczna impreza sylwestrowa w tym roku przenosi się ze Stadionu Narodowego na Plac Defilad, przed Pałacu Kultury i Nauki. Zabawa rozpocznie się o godz. 19.45 i potrwa do ok. 1 w nocy. O północy odbędzie się kilkuminutowy pokaz pirotechniczny. Dla warszawskiej widowni zagrają Anna Wyszkoni, Natalia Nykiel, Rafał Brzozowski, Daria Zawiałow, Jula, Sound'N'Grace, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Cleo, Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Kombii, Lady Pank i LemON. Impreza odbywać się będzie pod hasłem "HELLO 2017".

Łódź bawić się będzie w tamtejszej Filharmonii. Dla publiczności zagra orkiestra salonowa Alla Vienna, tenor Bogusław Morka i sopranistka Iwona Kaczmarek. Artyści, znani m.in. ze spektaklu "Muzyka Queen Symfonicznie" oraz filmowych projektów, zaprezentują się w bardziej klasycznym repertuarze. Szef Alla Vienna Jan Niedźwiecki zapowiedział, że Bogusław Morka zaprezentuje cały wachlarz swoich możliwości m.in. arie operowe, najpopularniejsze fragmenty operetek oraz światowe evergreeny tj. "Besame Mucho", "Moonriver" czy "My way".

Pożegnanie starego roku odbędzie się także na lotnisku Olsztyn-Mazury w Szymanach. Noworoczna zabawa na 100 par trwać będzie na zadaszonym tarasie lotniskowego terminalu. Zaplanowano toast szampanem o północy, ale ze względów bezpieczeństwa organizatorzy nie przewidują fajerwerków.

Na rynku we Wrocławiu ustawione zostaną dwie sceny, na których wystąpi - jak podało biuro prasowe Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 - Szanowny Pan Sylwester Wrocławski. Pod takim pseudonimem kryją się artyści, związani z miastem. Dla widowni zagrają m.in. artyści z wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol oraz raper L. U. C., Blade Loki, Mikromusic, Alicja Janosz i Goście, Mesajah oraz Girls on Fire. Impreza ma się zakończyć wielkim koncertem tybetańskich gongów. Koncertom będą towarzyszyć wizualizacje wyświetlane na elewacjach kamienic okalających Rynek.

Gwiazdą kieleckiej imprezy sylwestrowej będzie zespół Wilki. Grupa zagra swoje najnowsze piosenki, a także największe przeboje na miejskim rynku; zaplanowano także pokazy fajerwerków i konkursy z nagrodami. Kielecki "Sylwester pod Gwiazdami" rozpocznie się w stolicy regionu świętokrzyskiego o godz. 22.

Do rytmu przebojów z lat 70., wykonywanych przez zespół Chrząszcze, bawić się będą uczestnicy zabawy sylwestrowej w kopani soli Wieliczka - w położonej 125 metrów pod ziemią komorze Warszawa. W filmowej scenerii przygotowano natomiast imprezę w kopalni soli w Bochni. Bal odbędzie się w położonej 250 metrów pod ziemia komorze Ważyn. Goście przejdą po czerwonym dywanie w błysku fleszy jak podczas oscarowej gali. Na dwóch scenach zabawę zapewnią Ola Pieczara z zespołem i DJ Mico oraz konferansjer Łukasz Biega.

Poznaniacy w sylwestrową noc będą się bawić przy rytmach grupy Vox i orkiestry Zbigniewa Górnego. Na scenie wystąpi także Edward Hulewicz, Rosalie, The Dumplings oraz Klaves. Na poznańskim placu Wolności staną dwie sceny: "Retro", na tle Arkadii i "Futuro", na tle fontanny Wolności. Zgodnie z nazwami grane będą na nich zarówno niezapomniane przeboje, jak i najnowsze utwory młodych, wschodzących artystów. Impreza odbywać się będzie pod hasłem "Retro/ Futuro".

Zrezygnowano z pokazu pirotechnicznego. "To ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy postulowali wielokrotnie, by wzorem wielu innych polskich i europejskich miast, hałas i niebezpieczne dla centrum wystrzały zastąpić formą, bardziej nowoczesną" - tłumaczyła PAP dyrektor Estrady Poznańskiej Małgorzata Kempa.

Miejski sylwester w Szczecinie organizowany będzie na Jasnych Błoniach przy Pomniku Czynu Polaków. Zagrają dj "C-Bool", Kasia Popowska oraz "Mrozu". Zaplanowano także zsynchronizowany z muzyką pokaz laserowy, wzbogacony pirotechniką sceniczną. O północy niebo rozświetlą sztuczne ognie.

Sylwester w Opolu rozpocznie obchody jubileuszu 800-lecia miasta. Na Rynku dla opolskiej widowni zaśpiewa Kayah. Specjalną ofertę przygotowały także inne placówki kultury: Filharmonia Opolska zaprasza na koncert swojej orkiestry symfonicznej, która przy udziale wokalistów "Studia Accantus" zaprezentuje zestaw własnych wersji musicalowych songów.

Na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem, skąd transmitowany będzie tegoroczny "Sylwester z Dwójką", wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Boney M, Edyta Górniak, Michał Szpak, Pectus, Izabela Trojanowska, Margaret, Zenon Martyniuk oraz finaliści programu "The Voice of Poland".

Krakowski Sylwester w tym roku odbywać się będzie na trzech scenach, ustawionych na Rynku Głównym, w Podgórzu i Nowej Hucie - zagrają m.in. XXANAXX, Charlie i ViniBand. "To jak prywatki w trzech dzielnicach" - uważa prezydent miasta Jacek Majchrowski. Jak dodał, magistrat wysłuchał też głosów krakowian i w trosce o ich psy, koty i inne zwierzęta, zrezygnował z pokazu pirotechnicznego. Zamiast sztucznych ogni organizatorzy zapowiadają inne niespodzianki i wspólne odliczanie do północy.