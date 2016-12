Głosowałeś na Trumpa, nie zjesz

Właściciel restauracji nie brał udziału w wyborach. Nie przeszkadza mu to jednak w okazywaniu braku szacunku wobec tych, którzy głosowali i mają odmienne poglądy polityczne niż on. Przykre, bo do tej pory restauracja otrzymywała bardzo dobre recenzje. Teraz może się to zmienić.

"Ludzie powinni otrzymywać zamówione jedzenie bez względu na poglądy polityczne. Więcej tu nie wrócę" - napisał dawny klient restauracji Honolulu Café 8 ½.

Susan Roberts w wywiadzie dla FoxNews stwierdziła, że zachowanie właściciela było w "bardzo złym guście".

Sam zainteresowany nie żałuje wywieszenia żółtej kartki na drzwiach.

Willes Lee stwierdził, że to nawoływanie do dyskryminacji i powrót do nietolerancji i nienawiści.

Restaurant owner defends anti-Trump sign

Fox News