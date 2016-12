Minister ujawnia, jakie są koszty programu 500 plus

"Trzy pełne kwartały funkcjonowania tego programu; niemalże 3 mln 800 tys. polskich dzieci korzysta z niego. Na koniec listopada 2016 r. koszt programu to 15 mld 400 mln zł. Z końcem roku będzie to ponad 17 mld zł. Znaczące ograniczenie ubóstwa dzieci i młodzieży to jest już osiągnięty ten jeden podstawowy cel" - powiedziała Rafalska w TVP Info.

Dodała, że "dobre informacje płyną z Narodowego Funduszu Zdrowia, które mówią o liczbie zarejestrowanych ciąż". "Jest ona większa w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 14,5 tys. To świadczy, że program jest dobrym programem rodzinnym, wspiera w sposób istotny rodziny w wychowaniu dzieci, szczególnie rodziny wielodzietne. Jest pewnie programem, na który Polacy przez wiele lat oczekiwali, a dziś mają szansę z niego skorzystać" - mówiła minister.

Podkreśliła, że pełne dane dotyczące programu będą dostępne po roku od początku jego funkcjonowania (program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r.). "Te dane demograficzne to takie pierwsze dobre jaskółki mówiące, że rzeczywiście pomału coś się zmienia" - dodała.

Rafalska pytana, czy w budżecie na 2017 r. zagwarantowano pieniądze na ten program, odpowiedziała: "Jako parlamentarzysta przyjmowałam już 11 budżetów, głosowałam nad tyloma budżetami państwa. Kworum było zagwarantowane i informacja o tym, że odbywa się posiedzenie w Sali Kolumnowej, skutecznie dotarła do wszystkich parlamentarzystów, którzy chcieli wziąć udział w tym głosowaniu. Grupowanie poprawek zdarzało się wcześniej, to nie jest żadna nowa praktyka. W tym budżecie, za którym podniosłam rękę, są zagwarantowane środki na wypłatę 500 plus w kwocie ponad 23 mld zł. Nie mam żadnej wątpliwości, że wszystkie proceduralne wymagania zostały spełnione, budżet jest przyjęty, powinien być dalej procedowany przez Senat i będziemy czekać na podpis pana prezydenta. Dla mnie nie ma tu żadnego dylematu, co do formalnoprawnych podstaw przyjęcia budżetu".

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia br. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.