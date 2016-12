Kolejny błąd w klinice in vitro

Problem polega na tym, że do zapłodnienia używane były pipetki - za każdym razem inne, ale ta sama była ich gumowa zatyczka. Stan taki trwał od kwietnia 2015 r. do listopada 2016 r., gdy jeden z pracowników zauważył, że na zatyczce pozostały ślady nasienia z poprzedniego zabiegu. Zwykle zatyczka posiada filtr, ale tym razem go nie było. Obecnie nie wiadomo, ile matek urodziło bądź urodzi dzieci nieznanych sobie ojców. Mają to ustalić testy DNA.

W Polsce znany był przypadek urodzenia przez matkę nieswojego dziecka. Podobne zdarzenia miały miejsce także w ośrodkach za granicą, o czym szerzej w tekście pt. Klinika in vitro pozwana: milion odszkodowania.