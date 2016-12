Zmarła Carrie Fisher, bohaterka "Gwiezdnych wojen"

23 grudnia aktorka leciała z Londynu do Los Angeles, kiedy doszło do zatrzymania akcji serca. Po wylądowaniu sanitariusze przewieźli ją do pobliskiego szpitala, niestety pomimo prób podjętych przez lekarzy, Carrie zmarła.

Billie Lourd potwierdziła, że o 8.55 rano jej ukochana mama zmarła. - Była kochana przez świat i będzie jej bardzo brakować.

Carrie Fisher urodziła się 21 października 1956 roku w Beverly Hills. Jej ojciec Eddie Fisher miał korzenie żydowskie i był piosenkarzem, matka Debbie Reynolds była aktorką.

Carrie zadebiutowała w 1973 roku na Broadwayu. Swoją pierwszą rolę na dużym ekranie otrzymała dwa lata później w komedii romantycznej "Szampon".

Najbardziej jednak znaną rolą była grana przez nią księżniczka Leia z pierwszej trylogii "Gwiezdnych wojen". Carrie miała 21 lat, gdy zagrała w pierwszym filmie u boku Harrisona Forda.

16 sierpnia 1983 roku poślubiła muzyka Paula Simona, z którym rozwiodła się rok później. Córki doczekała się z nieformalnego związku z agentem Bryanem Lourdem.