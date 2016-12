Chrystus ma twarz uchodźcy

Słowa Chrystusa - Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie - odnoszą się do uchodźców z Bliskiego Wschodu. Każdy z nas może uratować im życie.

To nie jest lewicowa propaganda, która żąda od chrześcijan, abyśmy przyjmowali uchodźców bez żadnych warunków i ograniczeń. Takie decyzje to zasadniczo kwestia odpowiedzialności za państwo tych, którzy nim rządzą. Jednak w żadnym razie nie oznacza to, że nie spoczywa na nas, chrześcijanach, obowiązek pomocy potrzebującym. Słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają wątpliwości:

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

A gdy zadano Chrystusowi pytanie kiedy to zrobili, Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Na Twitterze trwa dyskusja, czy Chrystus był uchodźcą. Z Ewangelii wynika, że był, bo musiał uciekać przed śmiercią do Egiptu. Rzecz jednak nie w tym jak literalnie przebiegało życie Jezusa na ziemi. Jednym z najważniejszych wątków Jego elementów jest ujęcie się za potrzebującymi, cierpiącym. Przytoczone wcześniej słowa Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza wskazują, że Chrystus utożsamia się z głodnymi, spragnionymi, nagimi, bezdomnymi… On jest każdym potrzebującym człowiekiem. W tym sensie jest także uchodźcą, któremu powinniśmy pomóc.

Wielu z nas, obserwując tragedię ludzi z Syrii, obrazy z Aleppo czy obozów dla uchodźców w Libanie, ma poczucie bezsilności, któremu jednak towarzyszy poczucie pewnej winy. Przecież Chrystus wzywa nas, aby tym ludziom pomóc. Ale jak? Ludzie wierzący mają najlepszy sposób – modlitwę, prośbę, aby Bóg tym ludziom pomógł. Ale są też możliwości pomocy materialnej, na miarę każdego z nas. Dzięki programowi Caritas Rodzina Rodzinie (szczegóły: rodzinarodzinie.caritas.pl) można uratować im życie, m.in. finansując nawet niewielkimi kwotami żywność dla nich. Sytuacja tam jest tak tragiczna, że ratujemy w ten sposób ich życie. Akcja ta zaczęła się 4 października. Od tego czasu w pomoc zaangażowało się ok. 3 tys. Polaków, którzy objęli pomocą tysiąc syryjskich rodzin w Aleppo i Libanie. Syryjska rodzina liczy nawet 7 osób, stąd można powiedzieć, że ratujemy życie ok. siedmiu tysiącom potrzebującym. To tyle, ile UE chciała nam narzucić w ramach obowiązkowych kwot. Pomagamy im bez przymusu, na miarę naszych możliwości.