Tłumy wiernych odwiedzają szopkę jasnogórską

Zaraz obok szopki stoi choinka "jubileuszowa". Podobnie jak wystrój stajenki, nawiązuje ona do trwającego jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej. W pobliskim namiocie-kaplicy znajduje się też 40 choinek ozdobionych tematycznie przez uczestników Konkursu na Wieczernikową Choinkę - uczniów szkół diecezji.

Dawniej jasnogórska szopka budowana była właśnie w Wieczerniku. Od 2008 r. ustawiana jest natomiast w klasztornym ogrodzie - na fosach ciągnących się wzdłuż muru sanktuarium. Cieszy się dużym powodzeniem częstochowian oraz przybywających na Jasną Górę turystów i pielgrzymów. Szczególną atrakcją są zagrody z żywymi zwierzętami ustawione pod klasztornymi murami.

W tym roku, oprócz nowego miejsca, będącego efektem prac remontowo-budowlanych w obrębie klasztoru, w stajence znalazły się m.in. nowe postacie. Nowa jest też sama szopa - góralska, wykonana przez górali z paulińskiej parafii z Bachledówki k. Zakopanego. Wystrojem nawiązuje do jubileuszu koronacji jasnogórskiej ikony.

Obraz Matki Bożej sprowadzony został do Częstochowy w 1382 r. Znaczenie Jasnej Góry wzrosło podczas potopu szwedzkiego. W 1655 r. Szwedom, mimo kilkutygodniowego oblężenia, nie udało się zdobyć klasztoru. Rok później król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej ślubowanie uważane za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Uznawana za dopełnienie tych ślubów koronacja miała miejsce 8 września 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI, a koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było ogromną rzeszą. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

W listopadzie br. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia. Podobną uchwałę - przy podziale głosów wśród części opozycji - Sejm przyjął 15 grudnia. Jubileuszowe obchody zainaugurowała 8 września br. uroczysta msza pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. Obchody potrwają do 8 września 2017 r.

Na dziedzińcu Jasnej Góry, obok szopki, stoi też bożonarodzeniowa choinka. Czterometrowe drzewko przed kilkoma dniami ozdobili najmłodsi uczestnicy 9. Konkursu na Wieczernikową Choinkę, wraz z przeorem częstochowskiego klasztoru o. Marianem Waligórą. Na choince znalazły się przyniesione przez małych pielgrzymów ozdoby wyrażające ich duchowe dary dla Maryi.

Jak podało jasnogórskie sanktuarium, wśród dziecięcych postanowień są: modlitwa za Polskę, o pokój na świecie, zwłaszcza w Syrii, za misje, za biednych. Dzieci zobowiązały się do pomagania potrzebującym, ale też do pilniejszej nauki czy ograniczenia gry na komputerze. Te postanowienia wypisały na ozdobach.

Czterdzieści innych udekorowanych choinek stanęło jak zwykle w kaplicy - namiocie w Wieczerniku. Drzewka podarowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Zadaniem uczestników Konkursu na Wieczernikową Choinkę było wykonanie własnoręcznie ozdób i udekorowanie nimi wylosowanego drzewka. W ten sposób powstały m.in. choinki: "wełniana", udekorowana bombkami i łańcuchami m.in. ze sprutych swetrów; "butelkowa", ozdobiona plastikowymi mikołajami z butelek; "sercowa" z 300 sercami ze zdjęciami dzieci na 300-lecie koronacji Obrazu; "jubileuszowa" z umieszczonym na czubku obrazem Matki Bożej i ozdobami ukazującymi oddających hołd przedstawicieli różnych zawodów i stanów.

Stoi tam też choinka "misyjna" z koronami ozdobionymi twarzami dzieci różnych krajów i ras, choinka "płytowa", której elementami ozdób są płyty CD, drzewko "złote", przypominające kolor korony Królowej Polski; jest też choinka "ekologiczna" z materiałów recyklingowych i "sześcienna" z marzeniami dzieci napisanymi na papierowych kostkach w języku polskim i angielskim.

Najpiękniej ozdobioną przez dzieci choinkę wybiorą jasnogórscy pielgrzymi. Głosowanie potrwa od niedzieli do piątku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 stycznia.

W ubiegłym roku pielgrzymi oddali na choinki ponad 50 tys. głosów.