Kościół na świecie 2016 – najważniejsze wydarzenia

STYCZEŃ



Włochy. Papież Franciszek złożył 4 stycznia niespodziewaną wizytę w Greccio. To właśnie w tym miejscu w 1223 r. św. Franciszek urządził żłobek na święta Bożego Narodzenia, wprowadzając tradycję trwającą po dziś dzień na całym świecie. W żywej szopce nie było wówczas figurki dzieciątka Jezus, bo miał on się uobecnić w czasie Mszy sprawowanej w tym miejscu przez brata Leona.



Filipiny. W dniach 24-31 stycznia odbył się w Cebu 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem "Chrystus pośród was – nadzieja chwały (Kol 1, 27)". Uczestniczyło w nim ok. 15 tys. delegatów z 71 krajów świata. Delegatem papieskim był arcybiskup Jangonu (stolicy Mianmy) - kard. Charles Maung Bo SDB. Kościół w Polsce reprezentował biskup łowicki Andrzej Dziuba. Kongres zakończył się Mszą św. i nadaniem przesłania wideo Franciszka, który podkreślił "misyjny wymiar Eucharystii, wyrażający się we wspólnocie stołu oraz umywaniu stóp". W czasie Kongresu z ostrą krytyką tzw. „kultury odrzucenia” wystąpił metropolita Manili kard. Luis A. Tagle. W wykładzie zatytułowanym „Eucharystia a dialog z kulturami” potępił on z mocą „kulturę odrzucenia”, podkreślając, że należy wrócić do „kultury dawania i otrzymywania”. Obok metropolity Manili głównymi mówcami na MKE byli kardynałowie: Oswald Gracias z Mumbaju, John Onaiyekan z Abudży i Timothy Dolan z Nowego Jorku. Wydarzenie w Cebu na Filipinach wpisało się w obchody 500-lecia ewangelizacji tego wyspiarskiego kraju. Ojciec Święty zapowiedział, że kolejny, 52. MKE odbędzie się w roku 2020 w stolicy Węgier – Budapeszcie.