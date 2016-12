Szydło: Polska jest bezpieczna

PAP zapytała premier m.in., czy w Polsce są osoby, które mogą stwarzać zagrożenie terrorystyczne, i w jaki sposób jest to monitorowane.

"Polska jest bezpieczna. Wszystkie służby w Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo cały czas monitorują sytuację, są w pełnej gotowości 24 godziny na dobę. Nie ma w tej chwili w Polsce informacji czy oznak, które mogłyby nas niepokoić. Chciałabym też zwrócić uwagę, by polscy obywatele podróżujący po Europie uważali na to, co się dzieje wokół nich" – powiedziała premier.

"Bohaterska postawa polskiego kierowcy, który prawdopodobnie - tak przynajmniej wynika z dotychczasowych ustaleń - przed śmiercią próbował walczyć z zamachowcem i doprowadzić do tego, by katastrofa w Berlinie nie była tak olbrzymia, wymaga wielkiego szacunku" – dodała.

W poniedziałek wieczorem kierowca 40-tonowej ciężarówki wjechał w tłum na jarmarku na Breitscheidplatz w Berlinie. Zabił 12 osób i ranił blisko 50. Prokuratura podejrzewa, że sprawcą był poszukiwany listem gończym w całej Europie Tunezyjczyk Anis Amri. Jedną z ofiar jest polski kierowca ciężarówki użytej do staranowania ludzi zgromadzonych na jarmarku.