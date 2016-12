Weź udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom

„Otwórzmy serca i podzielmy się tym, co mamy, z ubogimi dziećmi” – tak prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą w specjalnym materiale video zachęcają do udziału w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Dzięki tej wspólnej akcji Caritas Polska i organizacji charytatywnych innych Kościołów chrześcijańskich co roku korzystają z pomocy tysiące dzieci.

„Otwórzmy serca i podzielmy się tym, co mamy, z ubogimi dziećmi – zachęca para prezydencka. – One same nie mogą jeszcze mierzyć się z przeciwnościami losu. Potrzebują opieki i pomocy nas, dorosłych. Niech świece Caritas płonące w naszych domach będą symbolem ciepła i otuchy, którymi pragniemy ich obdarzyć. Niech będą znakiem miłości i nadziei”.

Polacy nabywając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspierają najmłodszych z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Obecnie Caritas rozprowadza w Polsce ok. 3 mln świec.

Para Prezydencka zachęca do udziału w akcji Caritas Polska

Prezydent.pl