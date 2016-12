W ciężarówce znaleziono odciski palców podejrzanego Tunezyjczyka

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła w czwartek nadzieję, że sprawca poniedziałkowego zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie zostanie wkrótce aresztowany.

Merkel udała się w czwartek do Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) wraz z ministrem spraw wewnętrznych Thomasem de Maiziere i ministrem sprawiedliwości Heiko Maasem, by zapoznać się ze stanem śledztwa w sprawie poniedziałkowego zamachu.

Kanclerz z uznaniem wyraziła się o "wysoce profesjonalnej pracy" funkcjonariuszy BKA. Podkreśliła też, że jest dumna z tego, "jak rozsądnie wielka liczba ludzi reaguje na tę sytuację".

"Teoretycznie już od dawna było wiadomo, iż także my jesteśmy na celowniku islamistycznego terroryzmu" - mówiła Merkel. "A mimo to, kiedy już dochodzi do czegoś takiego jak ten zamach terrorystyczny (w Berlinie), sytuacja staje się naturalnie zupełnie inna" - dodała. Podkreśliła, że myślami ludzie są teraz z ofiarami śmiertelnymi i z rannymi w tym zamachu i że to im należy się jak najlepsza praca śledcza.