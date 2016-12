Książę Pokoju wysyła po ciebie auto

To było półtora roku temu. Jechałem samochodem w kierunku Kluczborka. Nie znałem tego terenu. W mijanym miasteczku dosiadła się „na stopa” jakaś kobieta w średnim wieku. Zapytałem, dokąd chce dotrzeć.

– Do pokoju – powiedziała.

– Dziwne – pomyślałem, ale wytłumaczyłem sobie, że chodziło jej o mieszkanie, czyli że do domu chce się dostać. – To pani mi powie, gdzie chce wysiąść – powiedziałem i ruszyliśmy. W drodze pasażerka zaczęła opowiadać o swojej trudnej sytuacji, o dzieciach, którymi musi się zajmować, o pieniądzach, które chce od kogoś pożyczyć. Z tego, co mówiła, wyłonił się obraz nędzy i rozpaczy, ale bardziej moralnej niż materialnej, choć i tej drugiej niczego nie brakowało. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że takie spotkania nie dzieją się przypadkowo i nie bez powodu akurat ta pani się dosiadła i akurat takie rzeczy mówi. Od słowa do słowa przeszliśmy na tematy najistotniejsze. Gdy mówiłem jej o Bożej miłości i o ludzkim grzechu, była wyraźnie poruszona i wzruszona. Najwyraźniej potrzebowała usłyszeć tę prostą prawdę, że jedynym prawdziwym rozwiązaniem jej problemów jest Jezus Chrystus.

– Czy chce pani przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? – zapytałem w pewnej chwili. – Chcę – odparła słabo słyszalnym głosem. W tym momencie zobaczyłem znak drogowy z nazwą miejscowości, do której właśnie dojechaliśmy: POKÓJ. Bo ta miejscowość tak się właśnie nazywa. To był cel podróży mojej pasażerki

– Jakie to symboliczne. Ta pani chciała dotrzeć do Pokoju i dotarła, i to nie tylko fizycznie – pomyślałem. Cóż, Bóg lubi symbole.

Zaproponowałem modlitwę. Chciała. Zatrzymaliśmy się obok kościoła, ona zaprosiła Jezusa do swojego życia. Potem wysiadła, a ja pojechałem dalej.

I co z nią potem? Nie wiem. Ale przecież nie muszę. Ta kobieta została w rękach Tego, który wie, co zrobić z jej zagmatwanymi sprawami i najlepiej się o nią zatroszczy. On jest wierny.

Piszę o tym akurat teraz, bo jednym z biblijnych tytułów mesjańskich, przywoływanych w kontekście narodzenia Jezusa, jest Książę Pokoju. On przynosi pokój nieosiągalny bez Niego, niezależny od wszelkich ludzkich pokojów i świętych spokojów. Tego pokoju świat dać nie może, bo sam go nie ma. Ale Jezus go nikomu nie odmówi. Wystarczy jeden krok, drobny gest dobrej woli, jedna szczera modlitwa o ratunek, jedno zdanie zawierzenia – a Bóg natychmiast pokona cały pozostały dystans, dzielący Go od człowieka. I nie ma znaczenia, jak wielki był ten dystans – Jego miłosierdzie nie zna ograniczeń.

Bóg jest oryginalny i twórczy w sposobach poszukiwania człowieka. Gdy trzeba, to nawet może wysłać po kogoś samochód, żeby go przywiózł do POKOJU.

Książę Pokoju – Ty tu rządzisz.