60 osób zmarło po wypiciu... płynu do kąpieli

Kilkadziesiąt innych przebywa w szpitalach. Co zawierał zabójczy płyn?

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Rosji, gdzie po wypiciu płynu do kąpieli "Bojarysznik" zmarło 60 osób, a kilkadziesiąt w stanie ciężkim przebywa w szpitalach. Jak do tego doszło? Poszkodowani potraktowali płyn jako zastępnik wódki - w składzie "Bojarysznika" jest alkohol. Jednak wbrew temu, co widniało na etykiecie, w płynie znajdował się alkohol metylowy, a nie etylowy.

Alkoholizm jest jednym z największych społecznych przekleństw Rosji. Aż 25 proc. mężczyzn umiera w tym kraju przed ukończeniem 55. roku życia, a główną przyczyną ich śmierci jest nadużywanie alkoholu - przede wszystkim wódki. Do najczęstszych przyczyn zgonów należą choroby wątroby i zatrucia, ale często zdarza się, że śmierć przychodzi w wypadku samochodowym.

Chociaż statystyki są tragiczne, to i tak znacznie lepsze niż w 2005 r., gdy 55. roku życia nie dożywało aż 37 proc. rosyjskich mężczyzn.