W święta Bożego Narodzenia wpatrujemy się w znak Boga, którym jest człowiek. „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. (Łk 2,12). Ojciec, matka, dziecko. Najprostsza ludzka wspólnota. Miłość, bliskość, czułość, więzi, dom… Najważniejsze ludzkie sprawy, które Bóg podzielił z nami, aby były drogą do Niego.