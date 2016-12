"Gość" na prowadzeniu, duży spadek "Newsweeka"

„Gość Niedzielny” utrzymuje pozycję lidera tygodników opinii. Jego sprzedaż w październiku wyniosła 124 615 egz. W stosunku do października 2015 r. oznacza to spadek o 2,41 proc. – wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Drugie miejsce zajęła „Polityka”, sprzedając 115 471 egz., co stanowi spadek o 0,23 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znacznie większy spadek, bo wynoszący aż 17,13 proc., odnotował „Newsweek Polska”, sprzedając średnio 107 941 egz. Spowodowało to spadek pisma na trzecie miejsce.

Czwarta lokata przypadła tygodnikowi „W Sieci”. Jego sprzedaż wyniosła 71 379 egz. – spadek o 2,27 proc.

Piąte miejsce zajął tygodnik „Do Rzeczy”, jednak ze znacznym spadkiem o 12,73 proc. do 49 344 egz. sprzedaży.

Kolejne miejsce zajęła „Gazeta Polska” ze sprzedażą 36 315 egz. – spadek o 0,37 proc.

Po raz pierwszy w zestawieniu znalazł się też antykościelny tygodnik „Fakty i Mity”. Jego sprzedaż wyniosła 31 433 egz., co dało mu siódmą pozycję. Wcześniej sprzedaż FiM nie była kontrolowana przez ZKDP, dlatego brak informacji porównawczej w stosunku do października ubiegłego roku.

Ósme miejsce przypadło tygodnikowi „Wprost”, który od dłuższego czasu boryka się z dużymi spadkami. Nie inaczej było w październiku br., gdy tygodnik stracił 24,79 proc., sprzedając 22 267 egz. Z tego powodu przewaga „Wprost” nad „Tygodnikiem Powszechnym” wyniosła zaledwie 31 egz. „Tygodnik Powszechny” natomiast zanotował znaczny wzrost sprzedaży, wynoszący 15,99 proc. – do 22 236 egz. Mimo tego TP wciąż lokuje się na dziewiątej pozycji, wyprzedzając jedynie lewicowy „Przegląd”, który sprzedał 16 334 egz. – 1,89 proc. spadku.