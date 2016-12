Jesteśmy od Boga, który zechciał wypowiedzieć Słowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

Prolog z Ewangelii św. Jana jest tekstem zdumiewającym i pięknym. Mistrzostwo poetyckiej formy, gęstość znaczeń, nieprawdopodobna głębia. Ale początek Ewangelii św. Jana jest zupełnie wyjątkowy, przenosi nas w przestrzeń nieskończoną, zawieszoną między niebem i ziemią, niepojętą przez ludzki umysł, boską. Janowy tekst zawiera w sobie odpowiedzi na wszystkie ludzkie pytania: skąd pochodzimy, czym jesteśmy, dokąd zmierzamy? Przecież pochodzimy od Boga, który zechciał wypowiedzieć Słowo, które stało się początkiem wszystkiego. W tym tekście jest też niezbędne dla ludzkiej egzystencji światło i życie. Jest też człowiek zagrożony przez ciemność, człowiek podejmujący decyzje, dokonujący wyborów, potrzebujący Bożego wsparcia. I nade wszystko są Boża miłość i nadzieja. Skoro bowiem początek i koniec wszystkiego, odwieczny Logos, zechciał zamieszkać wśród nas, to czyż może ludzkość spotkać większe szczęście?