Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia».

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Proroctwa i jeszcze wezwania, które otrzymuje się we śnie – wierzyć w nie? Nie wierzyć? Jak było kiedyś – tego dokładnie chyba nie wiadomo. Dzisiaj – przynajmniej oficjalnie – nie mają dobrej prasy. A nieoficjalnie? Czy może tylko… mniej oficjalnie? Otóż oczywiście wszystkie rodzaje wiedzy tzw. pozaracjonalnej (a jest ich wiele) cieszą się sporym powodzeniem. Pismo ostrzega przed „fałszywymi prorokami”, ale jak rozpoznać fałszywych proroków? Przynajmniej po czasie – jak widać – można łatwo. A przecież wiara w proroctwa – wtedy, kiedy są głoszone – zawsze oscyluje pomiędzy skrajnie naiwną łatwowiernością (kiedy po czasie rozumiemy, że zawierzyliśmy fałszywemu prorokowi) a karygodnym niedowiarstwem (kiedy proroctwa jednak się spełniły). Nie jestem przekonany, czy dobry wybór w takim przypadku to tylko kwestia rozumowej refleksji. Być może to po prostu dar otrzymanej łaski.