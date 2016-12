Wszystko, co dobre, pochodzi od Boga i do Niego prowadzi

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. a gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

W pogańskim do bólu świecie szanuje się wartości, o których można powiedzieć „chrześcijańskie”: pokój, miłość, życie. Problem polega na tym, że rezygnuje się z ich prawdziwego źródła. Z osoby Jezusa Chrystusa. Efekt? Po wartościach pozostaje jedynie nazwa. Wojnę nazywamy misją pokojową, seks miłością, a zabijanie wolnością wyboru. A jednak ludzie odrzucający Boga próbują świecić dobrocią. Są ateiści, o których można powiedzieć: dobrzy ludzie. Jak to możliwe? Myślę, że nie da się być dobrym bez Bożej łaski. A Bóg może pracować w każdym sercu, nawet tym, które Go odrzuca i które Go jeszcze nie poznało. Zadeklarowanie wiary i oddanie się religijnej aktywności nie gwarantuje jeszcze owocnej współpracy z tą łaską. Prawdziwe nawrócenie często zaczyna się od znienawidzenia swojego egoizmu. Wierzę głęboko, że wszystko, co naprawdę dobre na tym świecie, pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. Nawet jeśli teraz nie jesteśmy tego świadomi. Przyjdzie czas na oświecenie naszego pogaństwa. Choćby to miała być ostatnia sekunda życia.