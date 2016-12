Łk 1, 46-56

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.

Maryja to człowiek, który urodził Boga. Kiedy nosiła Jezusa w swoim łonie, Jej ciało i krew były jednocześnie Ciałem i Krwią Zbawiciela. W zasadzie już to wystarczy, by uznać Maryję za wyjątkowe stworzenie. I nie trzeba dla potwierdzenia tej wyjątkowości szukać żadnych innych fragmentów Biblii. Lekcje religii utrwaliły we mnie takie oto kontrasty: dobro – zło, niebo – piekło, Bóg – diabeł. Ale czy faktycznie diabeł może być dla Boga jakimkolwiek kontrastem czy konkurencją? Nie. Bóg jest jedyny. Wszechmocny. Bezkonkurencyjny. Diabeł może być co najwyżej konkurencją dla jakiegoś innego stworzenia. Szatan: stworzenie. Upadły anioł. Wzór pychy i nieposłuszeństwa. Maryja: też stworzenie. Człowiek. Wzór pokory i posłuszeństwa. Szatan może mieć realny wpływ na nasze potępienie. I dla tego potępienia jest w stanie zrobić wszystko. Maryja może mieć realny wpływ na nasze zbawienie. I dla tego zbawienia też jest w stanie zrobić wszystko. Błogosławiona.