Tylko w sercu pokornym i ufnym Bóg ma upodobanie

Łk 1, 5-25

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się w latach.

Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia.

Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». Na to rzekł Zachariasz do Anioła: «Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku».

Odpowiedział mu Anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie».

Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.

A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: «Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi».

Oto słowo Pańskie.

Nie bój się – tymi słowami archanioł Gabriel zwraca się do Zachariasza, zwiastując mu narodzenie upragnionego syna. Niedługo później w ten sam sposób przemówi również do Maryi, zapowiadając narodziny Jezusa. Jednak zamiast strachu, który ogarnia Zachariasza, gdy przerażony staje oko w oko z Bożym posłańcem, serce Maryi wypełni pokorne zmieszanie – archanioł pozdrowi Ją przecież królewskim imieniem: Pełna łaski. Lęk Zachariasza nie musi nas dziwić. Ten sędziwy już człowiek nigdy nie przekroczył nakazów Bożej sprawiedliwości. Ale gdy staje oko w oko z Bożą mocą, którą uobecnia Gabriel, nie w pełni potrafi zaufać Bożej obietnicy. Dlatego Zachariasz traci mowę – aż do czasu, gdy zrozumie wagę zasłyszanego słowa i doświadczy jego wypełnienia. To ważna lekcja dla nas. Sprawiedliwych nawiedza bowiem łaska w godzinie dla nich wybranej, ale tylko w sercu pokornym i ufnym Bóg ma najwyższe upodobanie.