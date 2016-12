Rocznica stanu wojennego i strzelaniny na kopalni „Wujek” powinna nas zatrzymać. W narzekaniu, zaczepianiu, konfliktowaniu się, szukaniu belki w oku drugiego, rozdzieraniu szat, wyławianiu newsów nagłaśniających, co kto złego powiedział i zrobił. Od takich iskier może wybuchnąć pożar.

16 grudnia na „Wujku” Polacy strzelali do Polaków.

kiedy ich mordowali

samoloty latały nad Katowicami

16 grudnia była zimna noc

jak serca tych co wydali rozkaz

czerwona część flagi

napełniła się krwią jak worek

do transfuzji tylko po co

Polsce krew nieżywych