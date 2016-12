Świeckim okiem

Lenistwo zawsze jest ucieczką od wszystkiego, równocześnie brutalnym ciosem dla zmysłów, apatią duszy i ciała, trwaniem w niepewności, smutku czy nudzie. Jest tłumaczeniem, że nie mogę czegoś zrobić. Brakuje odwagi oraz siły, żeby wstać i zacząć działać. A On każdego dnia jest obecny. Dotyka mojego serca i staje się najlepszą motywacją, jedynym źródłem energii. Wystarczy rozejrzeć się wokół, aby dostrzec i docenić piękno oraz majestatyczność świata. Grymas na twarzy wraz z ciągłym niezadowoleniem potęguje grzech, który zaślepia dobro i wyjątkowość człowieka, pozwalając na krzywdę. Czas radosnego oczekiwania to szczególne spojrzenie, przez pryzmat naszych czynów, na relacje z ludźmi, a przede wszystkim z Bogiem. To pobudka do świadomego życia. Tylko z Nim mogę przezwyciężyć strach i obojętność, podjąć wyzwania, które są niewygodne i trudne, wymagające mojej inicjatywy i zaangażowania. W życiu nie ma miejsca na bezczynność, to praca przez miłość, która wyda najlepsze owoce.