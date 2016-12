Próbuję wyobrazić sobie sytuację, w której te słowa zostały wypowiedziane. Są one odpowiedzią na prośbę jednego z łotrów: „Jezu, wspomnij na mnie ”. Prośbę, z którą sama wiele razy przychodzę do Boga. Modlę się wtedy, aby spojrzał na moje cierpienie, troski, problemy, na moje serce i często wydaje mi się, że On mnie nie słyszy. Tymczasem Jezus jest bardzo blisko, najbliżej jak to tylko możliwe. Wisi na krzyżu obok, współcierpi ze mną. Pomimo tego, że Jego męki i ból są ogromne, ma w sobie tyle siły i niewyobrażalnej miłości, by mi odpowiedzieć. Mówi mi, że jeszcze dziś będę szczęśliwa, ponieważ On się tym zajmie i nie pozwoli mi czekać, tak ważna jestem dla Niego, tak bardzo mnie kocha. Bóg jest Bogiem bliskim, On zawsze jest i nigdy nie pozwoli mi być samej. Mówi to z krzyża, gdzie walczy, abym mogła być szczęśliwa: tutaj na ziemi i później w Raju. Tak bardzo pragnie mnie zdobyć Swoją miłością.