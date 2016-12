Przeniesieni do królestwa miłości Boga

Jesteśmy więc przesiedleńcami, jeśli jesteśmy chrześcijanami. Czasownik methistemi definiuje przestawienie jakiejś rzeczy z jednego miejsca na drugie, a w znaczeniu intelektualnym lub duchowym oznacza diametralną zmianę punktu widzenia. W Księgach Królewskich, w Septuagincie, czasownik ten określał usunięcie kogoś z tronu królewskiego, usunięcie postumentów Baala albo przesiedlenie do innego kraju.

Bóg stworzył w Jezusie Chrystusie Królestwo Światła i wyrwawszy nas z ciemności grzechu przeniósł w blask tego królestwa. Chyba jednak łatwiej jest przenieść góry, niż dopuścić do siebie miłość do Jezusa W człowieku jest jakiś prymitywny opór powstrzymujący go przed kochaniem i byciem wdzięcznym wobec łaskawego Boga. Pierwszemu świętemu, któremu ukazała się Matka Boża, św. Grzegorzowi Cudotwórcy ( 270) z Neocezarei, przypisywano przeniesienie góry, która przeszkadzała w budowie kościoła, co uczynił z miłości do wspólnoty kościelnej. Co prawda starożytną świątynię egipską Abu Simbel też przeniesiono przy pomocy zespołu archeologów, i to bez miłości do Boga. Pocięto ją na kawałki i złożono kilkadziesiąt metrów wyżej. Jak w przysłowiu chińskim: ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyczków.

W jakimś sensie góra przeniosła się sama w 79 r., kiedy to Wezuwiusz zaczął wyrzucać ognistą lawę i Pompeje w ciągu trzech dni pokryły się popiołem. W 1872 r. przybył tu Bartolo Longo, kapłan satanistycznej sekty. Pogrążony w rozmyślaniach nagle usłyszał głos: „Ten, kto szerzy mój Różaniec, będzie ocalony”. Longo poprzysiągł, że nigdy nie opuści tych ruin, dopóki nie rozsławi właśnie tu modlitwy różańcowej. Zbudował kościół, domy opieki, sierocińce, szkoły i warsztaty. Powstały nowe Pompeje dla Królowej Różańca. Na szczycie świątyni stoi posąg Matki Bożej, a dzwonnica w kształcie latarni morskiej uzmysławia, że dla każdego zagubionego w burzy losu jest szansa przy Maryi. Co za przestawienie życia satanista stał się oddanym Matce Bożej synem, a w 2002 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. Chyba to trudniejsze niż przesuniecie góry, a jednak się dokonało. •