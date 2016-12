Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Nie łudźmy się, w czasach ostatecznych prawdziwi uczniowie Jezusa nie unikną prześladowań. Będziemy szykanowani, sądzeni przez rozmaite trybunały, fałszywie oskarżani. Wielu odda życie za wiarę, a z powodu imienia Jezus doznamy powszechnej nienawiści. I nie chodzi wcale o jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość. Czasy ostateczne dzieją się właśnie teraz. Nie powinno nas to jednak przerażać. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii tchną spokojem i łagodną stanowczością. Niosą bowiem zapewnienie o Bożej opiece i gwarancję mocy towarzyszącej wszystkim, którzy z odwagą wykorzystają sposobność do składania świadectwa. Nic w tym dziwnego. Bóg nie wyprze się przecież swych dzieci – nawet jeśli nastawać będą na nich najbliżsi. Dlatego włos z głowy nam nie spadnie i ocalimy życie – także wtedy, gdy trzeba będzie porzucić doczesność. Chodzi przecież o coś więcej – o wieczne szczęście, które daje sam Bóg. On zawsze pozostanie wierny swemu słowu. Pytanie tylko, czy my potrafimy zaufać Jego obietnicy.